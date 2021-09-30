В Гае найдено предполагаемое орудие убийства студенток

В Оренбургской области в городе Гае на месте преступления следователи нашли орудие убийства студенток медвуза — нож. Ранее сообщалось, что девушек зарубили топором. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела троих девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены 30 сентября в 04:45 по местному времени после тушения пожара в многоквартирном доме на улице Молодежная. Две погибших находились в квартире, тело третьей чуть позже нашли рядом с домом. У всех троих были ранения, по которым изначально сделали вывод, что преступник орудовал топором. Однако, возможно, это было ошибочное предположение.

Ранее сообщалось, что в сети по ошибке распространили фото 18-летнего Анвара Сингизова, называя его «подозреваемым в убийстве» или «убийцей» трех студенток в городе Гай под Оренбургом.

