Одногруппница рассказала подробности жизни убитых под Оренбургом студенток

Одногруппница убитых под Оренбургом: девушки были тихими и учились в образцовой группе

Одногруппница рассказала подробности жизни трех студенток, которых убили в городе Гай Оренбургской области. По ее словам, они были тихие и хорошие. Слова девушки приводит UFA1.RU.

«Они учились на третьем курсе в образцовой группе, бюджетной. Они тихие были, хорошие, лично с ними не была знакома», — поделилась она воспоминаниями.

Она отметила, что внешне девушки не производили впечатление тусовщиц.

Об убийстве трех студенток в городе Гай стало известно ранее 30 сентября. Тела двух из них нашли в квартире после пожара, еще одну жертву обнаружили во дворе дома. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, они приехали на учебу в местный медколледж из Башкирии.