Опровергнута версия об изнасиловании убитых в Гае трех подруг

Следствие опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Гае изнасиловал их перед расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов.

По его словам, криминалисты не подтвердили эту версию. В настоящее время идут следственные действия с подозреваемым. Вскоре СКР обещает обнародовать окончательную версию преступления.

4 октября сообщалось, что подозреваемый 29-летний Александр Лазарев был доставлен в больницу города Орск. Сразу после задержания его состояние ухудшилось, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов не смогли его допросить. Предполагается, что мужчине могло стать плохо из-за употребления наркотиков. Как только состояние Лазарева стабилизируется, с ним проведут необходимые следственные действия.

Его задержали 3 октября сотрудники МВД. После долгого преследования подозреваемый бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.