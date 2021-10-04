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Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае

МВД Оренбургской области: подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Лазарев задержан
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Фото:СК РФ по Оренбургской области

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейские задержали мужчину при попытке угона машины в Орске, в 30 километрах от Гая. Подробности задержания раскрыла официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 29-летнего Александра Лазарева задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада. Его доставили в управление полиции «Орское», откуда позже передадут следователям.

Что произошло?

В четверг, 30 сентября, после тушения пожара в многоквартирном доме на улице Молодежная были обнаружены тела троих девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Две погибших находились в квартире, тело третьей чуть позже нашли рядом с домом. У всех троих были ранения, по которым изначально сделали вывод, что преступник орудовал топором. Однако, возможно, это было ошибочное предположение, поскольку вскоре на месте преступления — в съемной квартире, где были убиты девушки, учившиеся в медицинском колледже, следователи нашли орудие убийства студенток медвуза — нож.

Позже журналисты выяснили, что в момент нападения девушки крепко спали. Жертвы могли находиться под действием снотворного. Когда преступник начал жестокую расправу, лишь одна из них проснулась и выбежала на улицу. Остальные умерли во сне. Также все погибшие в момент убийства были раздетыми.

Первый подозреваемый

За информацию об убийце трех студенток губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере одного миллиона рублей. Ход расследования преступления под контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следователи допросили более 100 свидетелей по делу, в том числе друзей и знакомых погибших, преподавателей, сокурсников, соседей и владельцев квартиры, которую снимали девушки

Сначала Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый в совершении преступления — 18-летний Анвар С., который, по предварительным данным, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из жертв. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый скрылся на автомобиле ВАЗ-2115.

Вскоре родные предполагаемого убийцы заявили о его невиновности. Анвар, ориентировки с ФИО и фото которого массово распространились в сети, сам обратился в полицию, чтобы заявить о своей невиновности. При этом молодой человек не покидал Уфу несколько последних дней, а это в 300 с лишним километрах от места происшествия. Как выяснилось, в действительности сотрудники правоохранительных органов разыскивали не его, а его брата, 23-летнего Ильнара, который состоял в близких отношениях с одной из погибших.

Новый подозреваемый

3 октября в управлении МВД по Оренбургской области объявили, что удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина по имени Александр Лазарев. Он вышел из тюрьмы в июле 2021 года после того, как был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство в Орске в 2012 году. Первую половину срока он неоднократно нарушал режим — с апреля 2013 по декабрь 2017 года администрация учреждения наказывала его 11 раз. В 2017 году мужчина женился, у него родилась дочь.

Причастность Лазарева к убийству была подтверждена на основании результатов молекулярно-генетической экспертизы. Александр Бастрыкин поручил принять все меры для поимки подозреваемого. Оперативники довольно быстро вышли на след подозреваемого, угнавшего автомобиль, и блокировали машину в сельской местности. Чтобы остановить автомобиль, пришлось стрелять по колесам, никто не пострадал.

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