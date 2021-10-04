Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом

МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом

МВД России опубликовало видеозапись погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в городе Гае под Оренбургом. Ролик опубликован на YouTube-канале «МВД Медиа».

На кадрах видно, как подозреваемый, передвигаясь на угнанном автомобиле ВАЗ, пытается уйти от преследования, совершая опасные маневры на дороге.

3 октября МВД установило личность подозреваемого в тройном убийстве — им оказался 29-летний Лазарев Александр Вячеславович. Министерство также опубликовало его фотографию и попросило помощи в установлении его местоположения. Вечером того же дня, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Вол, преступника удалось задержать. После долгого преследования он бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал Baza. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут задержанного мужчину. Другие полицейские, судя по видео, осматривают местность вокруг.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.