В сети появилось видео с задержания подозреваемого в убийстве в Гае

В сети опубликовали видео с задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

В сети появилось видео с задержания 30-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Ролик опубликовали в Telegram-канале Baza.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут задержанного мужчину. Другие полицейские, судя по видео, осматривают местность вокруг. До этого в интернет также выложили фото с задержания.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Обвиняемый Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность Лазарева к преступлению. Следственный комитет также установил, в какой одежде на момент совершения преступления был подозреваемый.