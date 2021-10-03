Появилось фото с задержания подозреваемого в убийстве в Гае

В сети появилось фото с задержания подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае

В сети появилось фото с задержания 30-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае. Кадр опубликовали в Telegram-канале «360tv».

Об аресте мужчины ранее сообщило региональное управление МВД. Сотрудники правоохранительных органов поймали его в Орске, в 30 километрах от Гая, при попытке угнать машину.

До этого стало известно, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность Лазарева к преступлению. Следственный комитет также установил, в какой одежде на момент совершения преступления был подозреваемый, и по какому маршруту он следовал.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Обвиняемый Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года.