Раскрыт маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Следственный комитет установил, в какой одежде на момент совершения преступления был подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье. Раскрыт также маршрут его следования. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщается на сайте регионального управления СК.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в городе Гае на улице Молодежная рано утром в четверг, 30 сентября. Предположительно, убийца зарезал их кухонным ножом. В совершении преступления подозревают Александра Лазарева. Он уже был судим.

По данным «Московского комсомольца», Лазарев был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство в Орске в 2012 году и вышел из тюрьмы в июле 2021 года.

В деле об убийстве россиянок уже допрошено более 100 свидетелей, но преступник до сих пор не найден. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил за информацию о преступнике награду в размере одного миллиона рублей.