Власти Оренбуржья объявили награду за данные об убийце трех студенток в Гае

Губернатор Оренбуржья назначил награду в 1 млн рублей за данные об убийце студенток в Гае

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в размере одного миллиона рублей за информацию о преступнике, который зарезал трех студенток медицинского колледжа в городе Гай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Один миллион рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае», — говорится в сообщении.

Тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в городе Гай на улице Молодежная рано утром в четверг, 30 сентября. Двое погибших находились с колото-резаными ранами в квартире, а тело третьей с аналогичными повреждениями позже нашли рядом с домом. Следователи обнаружили кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца.

В деле об убийстве россиянок уже допрошено более 100 свидетелей. Показания дали друзья и знакомые погибших, преподаватели, сокурсники, соседи и владельцы квартиры, которую снимали девушки и где были найдены тела двух из них.