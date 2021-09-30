Отец одной из трех убитых башкирских студенток рассказал о дочери

Отец одной из трех зарезанных в Оренбурге студенток рассказал, что у дочери не было парня

Отец одной из трех убитых в Оренбурге башкирских студенток рассказал, что у дочери никогда не было парня. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На вопрос, рассказывала ли родителям дочь, что у нее могли возникнуть какие-то проблемы или ей кто-то угрожал, отец заявил, что она никогда ни на что не жаловалась, была погружена в учебу, а отношений ни с кем не заводила.

По словам отца студентки, подозреваемые в убийстве братья Анвар и Ильнар не могли быть причастны к жестокой расправе.

Ранее отец другой убитой девушки высказался о случившемся. По словам мужчины, последний раз он разговаривал с дочерью вечером накануне убийства. «Хотела учиться, работать. С одной из убитых студенток она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне», — заявил он.

Тела трех погибших девушек с признаками насильственной смерти нашли в Гае после пожара утром в четверг, 30 сентября. Двух обнаружили в квартире жилого дома, тело еще одной погибшей с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома. Убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. Преступник пока не найден. Предположительно, он устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления.