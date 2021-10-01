По делу об убийстве девушек в Гае допрошено более 100 свидетелей

СКР: подозреваемый в убийстве студенток в Гае пока не установлен, допрошено 100 свидетелей

Следователи допросили более 100 свидетелей по делу об убийстве трех студенток медколледжа в Гае Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Показания дали друзья и знакомые погибших, преподаватели, сокурсники, соседи и владельцы квартиры, которую снимали девушки и где были найдены тела двух из них. Предпринимаются и другие следственные действия для выяснения личности подозреваемого, однако пока она не установлена.

На месте преступления изъято предполагаемое орудие убийства — нож. Изучаются также видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, а также компьютеры и телефоны погибших.

Назначено 14 экспертиз, в числе которых судебно-медицинская, пожарно-техническая, трасологическая, дактилоскопическая, генетическая, компьютерная и медико-криминалистическая.

Тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены 30 сентября в 04:45 по местному времени после тушения пожара в многоквартирном доме на улице Молодежная. Двое погибших находились в квартире, а тело третьей позже нашли рядом с домом. У всех были ранения, по которым изначально сделали вывод, что преступник орудовал топором. Однако позже следствие обнаружило кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца.