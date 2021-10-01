Отец одной из убитых студенток предложил вернуть смертную казнь

Отец одной из трех убитых в Гае студенток о преступнике: надо вернуть смертную казнь

Отец одной из трех студенток, убитых в городе Гай Оренбургской области, предложил вернуть смертную казнь, чтобы наказать виновного. Он рассказал об этом порталу Ufa1.ru.

Сейчас мужчина отправился в Башкирию, Сибай, где находятся его жена и двое других детей. Он отметил, что первым делом нужно помочь справиться с горем остальным членам семьи.

«Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — высказался мужчина.

Ранее отец другой девушки рассказал, что она была погружена в учебу, а отношений ни с кем не заводила. Так он ответил на вопрос о том, рассказывала ли дочь о проблемах или угрозах от кого-то.

Об убийстве трех студенток в городе Гай стало известно 30 сентября. Тела двух из них нашли в квартире после пожара, еще одну жертву обнаружили во дворе дома. Убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. Преступник пока не найден.