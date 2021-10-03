Раскрыты подробности о подозреваемом в тройном убийстве студенток в Гае

МК: подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае вышел из колонии в июле 2021 года

Подозреваемый в совершении тройного убийства студенток в оренбургском городе Гай Александр Лазарев вышел из тюрьмы в июле 2021 года — он был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство в Орске в 2012 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Лазарева отправили отбывать наказание в ИК №3 в Оренбургской области. Первую половину срока он неоднократно нарушал режим — с апреля 2013 по декабрь 2017 года администрация учреждения наказывала его 11 раз. При этом часть из его нарушений являются злостными: он дважды отказывался от работы, а также пять раз попадался на проносе и хранении запрещенных предметов. Позднее с него сняли взыскания.

В 2017 году мужчина женился, у него родилась дочь. После этого он закончил профессиональное училище при колонии по специальности «швея» и «мастер столярного дела», был дневальным по отряду и ходил на культурно-массовые мероприятия. Всего в его деле зарегистрировано 23 поощрения от администрации колонии, однако к его предыдущим взысканиям прибавилось еще четыре, из-за чего он не смог выйти по УДО.

«Криминальную субкультуру принимает», «после освобождения не имеет определенных планов», — говорится в его характеристике.

Ранее 3 октября управление МВД по Оренбургской области объявило об установлении личности подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае — им оказался 29-летний Лазарев Александр Вячеславович. Министерство также опубликовало его фотографию и попросило помощи в установлении его местоположения.

Тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в Гае на Молодежной улице. Два из них были обнаружены в квартире с колото-резаными ранами в области груди, тело третьей с аналогичными травмами позже нашли возле дома. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере миллиона рублей за информацию о преступнике.