Установлена личность подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону, передает РИА Новости.

Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. В МВД уточнили, что полиция просит помощи в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, родившегося 23 ноября 1991 года.

Ранее стало известно, что в Гае на Молодежной улице были найдены тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Два из них были обнаружены в квартире с колото-резаными ранами в области груди, тело третьей с аналогичными травмами позже нашли возле дома.

Следователи смогли найти кухонный нож, которым, предположительно, пользовался преступник. Предположительно, на момент совершения преступления все погибшие крепко спали. Вероятно, они были под действием снотворного.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере миллиона рублей за информацию о преступнике.