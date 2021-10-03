Появилось фото подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Полиция Оренбургской области опубликовала фото предполагаемого подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Об этом сообщает РИА Новости.

В управлении МВД по региону объявили, что удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина по имени Лазарев Александр Вячеславович.

Тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в Гае на Молодежной улице. Два из них были обнаружены в квартире с колото-резаными ранами в области груди, тело третьей с аналогичными травмами позже нашли возле дома.

Следователи смогли найти кухонный нож, которым, предположительно, могло быть совершено преступление. По одной из версий, на момент совершения преступления все погибшие крепко спали. Вероятно, они были под действием снотворного.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере миллиона рублей за информацию о преступнике.