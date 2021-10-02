Тела убитых под Оренбургом студенток забрали родные

Тела трех студенток, которые были найдены в городе Гае Оренбургской области, забрали родные. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в области Анжелика Линькова, сообщают «Кугарчинские вести».

По ее словам, родных погибших девушек сопровождали психологи, которые работали с близкими погибших в авиакатастрофе рейса Москва — Орск в 2018 году.

Также к родственникам приехал глава Баймакского района, откуда родом погибшие студентки.

Кроме того, следствие после допроса отпустило Ильнара Сингизова, который встречался с одной из погибших девушек и собирался на ней жениться.

Тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в городе Гае на улице Молодежная рано утром в четверг, 30 сентября. Двое погибших находились с колото-резаными ранами в квартире, а тело третьей с аналогичными повреждениями позже нашли рядом с домом. Следователи обнаружили кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца.

В деле об убийстве россиянок уже допрошено более 100 свидетелей. Преступник до сих пор не найден. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в размере одного миллиона рублей за информацию о преступнике, который зарезал трех студенток медицинского колледжа.