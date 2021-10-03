Подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае задержали

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области задержан. Об этом в воскресенье, 3 октября, со ссылкой на региональное управление МВД пишет ТАСС.

Как уточнили в полиции, подозреваемого задержали при попытке угона машины в Орске, в 30 километрах от Гая.

Ранее стало известно, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого 30-летнего Александра Лазарева к тройному убийству. Он уже был судим и вышел из колонии летом 2021 года.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом.