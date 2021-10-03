Подтверждена причастность подозреваемого к тройному убийству студенток в Гае

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого Александра Лазарева к убийству трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону, передает ТАСС.

«Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СК установил, в какой одежде на момент совершения преступления был подозреваемый в убийстве студенток.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в городе Гае на улице Молодежная утром 30 сентября. Предположительно, убийца зарезал их кухонным ножом. О подозреваемом известно, что ранее он уже был судим и вышел из колонии в июле 2021 года.