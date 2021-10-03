Бастрыкин дал поручение из-за убийства студенток в Гае

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил принять все меры для поимки подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте СК.

Также глава ведомства дал поручение доложить ему о проведенном комплексе следственных действий. Он поручил подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания.

Кроме того, уточняется, что установлена причастность разыскиваемого к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что СК установил, в какой одежде был на момент совершения преступления подозреваемый в убийстве студенток.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в городе Гае на улице Молодежная утром 30 сентября. Предположительно, убийца зарезал их кухонным ножом. О подозреваемом известно, что ранее он уже был судим и вышел из колонии в июле 2021 года.