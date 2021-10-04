В МВД сообщили о попытке подозреваемого в убийстве студенток скрыться в детсаду

Представитель МВД Волк о подозреваемом в убийстве студенток: пытался скрыться в детсаду

В МВД сообщили о попытке 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае, скрыться в детском саду. Подробности задержания раскрыла официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По словам Волк, Лазарева задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада. Его доставили в управление полиции «Орское», откуда позже передадут следователям.

Ранее было опубликовано видео задержания Лазарева. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут задержанного мужчину. Другие полицейские, судя по видео, осматривают местность вокруг.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.