Раскрыты подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток

МК: оперативники стреляли по колесам машины подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Опубликованы подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Их приводит «Московский Комсомолец».

Задерживание прошло со стрельбой, при этом никто не пострадал.

Оперативники довольно быстро вышли на след угнанного автомобиля подозреваемого и блокировали машину в сельской местности. Чтобы остановить автомобиль, пришлось стрелять по колесам.

Ранее стало известно, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого 30-летнего Александра Лазарева к тройному убийству. Он уже был судим и вышел из колонии летом 2021 года.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом.