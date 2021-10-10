Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении поддельным алкоголем

Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области арестовал шестого фигуранта дела о смертельном отравлении россиян поддельным алкоголем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть более двух лиц»).

По данным пресс-службы Оренбургского областного суда, задержан десятый подозреваемый по делу о массовом отравлении. Им оказался житель села Никольское Кувандыкского района.

Данные об отравлении алкоголем появились 7 октября. По состоянию на 10 октября, количество жертв отравления увеличилось до 32 человек. Все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли в Оренбуржье еще 11 бочек суррогатного алкоголя по 200 литров каждая. Расследование продолжается.