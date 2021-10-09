Число погибших от отравления поддельным алкоголем вновь возросло

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области умерли 29 человек

Число погибших в результате отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

«На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 9 октября сообщалось о 26 умерших и 28 пострадавших после массового отравления суррогатным алкоголем. Следователи и сотрудники полиции уже задержали по этому делу девять человек.

Ранее стало известно, что установлен вероятный поставщик суррогата, которым отравились жители Оренбуржья. Продавец поддельного алкоголя купил его у иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем сообщалось 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.