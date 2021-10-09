Суррогатный алкоголь объемом в 2200 литров из Оренбуржья попал на видео

Полиция нашла в Оренбуржье еще 11 бочек суррогатного алкоголя общим объемом в 2200 литров

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Оренбуржье еще 11 бочек суррогатного алкоголя по 200 литров каждая. Таким образом, общий объем содержимого, которым, предположительно, насмерть отравились 29 человек, составляет 2200 литров. Кадры с места обнаружения бочек попали на видео, опубликованное в YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно данным следователей, они совместно с оперативными сотрудниками полиции нашли 11 металлических бочек на складе, расположенном на территории торгово-закупочной базы по Вокзальному шоссе в городе Орск. Ранее там был выявлен основной склад хранения суррогатного алкоголя.

К настоящему моменту по факту смертельного отравления алкоголем установлены и задержаны девять человек, в отношении четырех из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать личность причастных к совершению расследуемых преступлений лиц. Расследование продолжается.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.

Позднее вероятный продавец суррогата Ильдар Суюншалинов рассказал на допросе, что приобретал ядовитую продукцию у иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.