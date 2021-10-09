Увеличилось число фигурантов дела о смертельном отравлении алкоголем

Число фигурантов дела об отравлении россиян алкоголем в Оренбуржье возросло до семи

В Оренбургской области увеличилось число фигурантов уголовных дел о смертельном отравлении россиян алкоголем — оно достигло семи человек. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в объединенной пресс-службе судов региона.

«Завтра (воскресенье, 10 октября — прим. "Ленты.ру") в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца», — заявила источник агентства. Также в пресс-службе уточнили, что в настоящий момент пятерым фигурантам уголовных дел избирается мера пресечения.

Ранее был задержан основной фигурант — 29-летний житель Орска, которого следствие подозревает в организации нелегального производства и сбыта суррогатного алкоголя. Вместе с ним были задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области.

Кроме того, позднее задержали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Никаких маркировок или акцизных марок на изъятом товаре не было. Также были задержаны два родственника основного подозреваемого в городе Орск.

По последним данным Министерства здравоохранения Оренбургской области, в результате употребления суррогатного алкоголя скончались 26 человек, еще 28 человек пострадали. Выжившим оказывается медицинская помощь, в регионе работает бригада опытных реаниматологов и наркологов. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.