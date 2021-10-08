Россиянам раскрыли способ отличить суррогатный алкоголь от настоящего

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин назвал россиянам способы, с помощью которых можно проверить качество алкогольного напитка. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает радио «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам Мустафина, суррогатный алкоголь отличить от настоящего достаточно сложно, поскольку этиловый и метиловый спирты похожи по вкусу и запаху. Тем не менее есть несколько характерных отличий.

«Если мы в чайную ложку нальем этиловый спирт или водно-спиртовой раствор, то он будет гореть синим пламенем. А если это спирт, содержащий метанол, то цвет пламени будет зеленый», — заявил Мустафин.

Он отметил также, что зачастую пьющий человек не сможет заметить эту разницу, а потому есть второй способ: бросить в спиртовой раствор очищенный кусок картошки. Тогда, если в растворе есть метиловый спирт, через 3-4 часа и раствор, и картошка станут розового цвета.

«Метанол менее пахучий, чем этанол», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в трех районах Оренбургской области от отравления контрафактным алкоголем умерли 17 человек. Минимум 33 — пострадали.