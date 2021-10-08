Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем россиян снова увеличилось

Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 17

Число погибших россиян, которые отравились в Оренбургской области суррогатным алкоголем, возросло до 17. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ситуации с отравлением, передает ТАСС.

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На заседании заявили, что по состоянию на утро пятницы, 8 октября, известно о 33 пострадавших, 17 из которых скончались.

В региональном правительстве сообщили, что случаи отравления зафиксированы в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах области. Там также добавили, что все пострадавшие находятся в стационарах.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя.

Следователи задержали троих подозреваемых, которые организовали нелегальное производство и продажу опасной спиртосодержащей продукции. В крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.

