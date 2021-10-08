Число погибших после отравления алкоголем россиян снова увеличилось

Число россиян, которые умерли из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, возросло до 14. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает ТАСС.
Там уточнили, что также пострадали восемь человек — они находятся в стационарах. Случаи отравления зафиксированы в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах области.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших и одиннадцати погибших. О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно в четверг, 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя.
Позднее в крови отравившихся насмерть россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.