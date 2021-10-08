Число погибших после отравления алкоголем россиян снова увеличилось

Число погибших после отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 14

Число россиян, которые умерли из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, возросло до 14. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает ТАСС.

Материалы по теме Очень странные дела. Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России Арбузы, яд и «Новичок». Что стоит за смертельным отравлением в Москве?

Там уточнили, что также пострадали восемь человек — они находятся в стационарах. Случаи отравления зафиксированы в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах области.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших и одиннадцати погибших. О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно в четверг, 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя.

Позднее в крови отравившихся насмерть россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.