Число погибших из-за отравления алкоголем россиян еще раз возросло

Еще один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом количество погибших возросло до 11, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, еще четверо пострадали. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое проходят амбулаторное лечение.
О массовом отравлении в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области стало известно 7 октября. Изначально сообщалось о шести пострадавших, позднее число возросло до десяти.
Следствие уже возбудило два уголовных дела по части третьей статьи 238 УК России («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).