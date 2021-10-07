Число погибших из-за отравления алкоголем россиян еще раз возросло

Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 11

Еще один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом количество погибших возросло до 11, сообщает РЕН ТВ.

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По данным источника телеканала, еще четверо пострадали. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое проходят амбулаторное лечение.

О массовом отравлении в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области стало известно 7 октября. Изначально сообщалось о шести пострадавших, позднее число возросло до десяти.

Следствие уже возбудило два уголовных дела по части третьей статьи 238 УК России («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).