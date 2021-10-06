Годовалая россиянка поиграла с аптечкой и попала в больницу с отравлением

В Москве годовалый ребенок попал в больницу с отравлением после игры с аптечкой

В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением после того, как поиграла с аптечкой с братом. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает АГН «Москва».

«Старший ребенок, шестилетний мальчик, пояснил, что играл с сестрой с аптечкой, в которой были таблетки. Он заметил у сестры несколько таблеток во рту, которые он достал и выбросил в мусор», — заявил собеседник агентства.

По его словам, мать детей ушла на работу и оставила детей с мужем. Сын не сказал отцу о том, что произошло. Когда россиянка пришла домой, то обнаружила, что дочь плохо себя чувствует.

Ребенка доставили в больницу с жалобой на судороги. Врачи обнаружили в крови девочки галоперидол — антипсихотик, который применяют при шизофрении, эпилептиформных и алкогольных психозах и других заболеваниях.

После случившегося в правоохранительных органах начали проверку.

Ранее в Москве двухлетний ребенок прокатился на горке на детской площадке и получил химический ожог. Неизвестные облили детскую горку химическим составом — пятилитровая емкость от него была найдена рядом с урной. Девочка получила ожог роговицы и отек века.