В Москве ребенок скатился с горки на детской площадке и получил химический ожог

В Москве двухлетний ребенок получил ожоги после того, как скатился с горки на площадке

В Москве двухлетний ребенок прокатился на горке на детской площадке и получил химический ожог. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, неизвестные облили детскую горку химическим составом — пятилитровая емкость от него была найдена рядом с урной.

Двухлетняя девочка получила ожог роговицы и отек века, ее госпитализировали. Медики выяснили, что в глаза ребенку попала жидкость, которая содержит хлор.

Ранее в Астрахани ребенок умер после того, как на него обрушилась бетонная плита на детской площадке. 11-летний мальчик лазил по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите. В какой-то момент она обломилась снизу и обрушилась на ребенка.