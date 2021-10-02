В Екатеринбурге россиянин с молотком угрожал ребенку на детской площадке и попал на видео

В Екатеринбурге на детской площадке мужчина с молотком в руках угрожал ребенку. Видео инцидента публикует Telegram-канал RT.

На кадрах, снятых очевидцами, мужчина в светлом пиджаке и солнечных очках держит молоток в руках, возле него стоят несколько мальчиков. К одному их них россиянин обращается с угрозами.

«Если что случится с ним, видишь вот это, в твоей голове останется», — эмоционально обращается россиянин к ребенку, размахивая перед ним молотком.

Очевидец происшествия предположил, что мужчина отец одного из детей и защищал его. Однако дети признались ему, что у них не было конфликта друг с другом, а мужчину они видели первый раз.

Ранее сообщалось, что в поселке Сиверский Ленинградской области мужчина жестоко избил 11-летнего мальчика на детской площадке. Видео с инцидентом попало в сеть. На видео снят момент, когда мальчик лежит на земле, а мужчина удерживает его и наносит удары.