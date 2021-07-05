Россиянин счел чужого ребенка слишком грязным и похитил его для купания

В Нижнем Новгороде мужчина похитил чужого ребенка с детской площадки, сочтя его слишком грязным, и искупал дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

51-летний россиянин по имени Виктор рассказал, что проходил мимо детской площадки и увидел испачканного мальчика, игравшего в одиночестве. Он объяснил, что ему стало жалко ребенка и он подошел, чтобы узнать, не голоден ли он. Мальчик ответил утвердительно, и Виктор пригласил его к себе.

Как пишет Life, когда мужчина с мальчиком шли в квартиру, находившиеся на улице подростки попытались их остановить, однако Виктор резко ответил им, сказав, что он педофил. В этот момент дома находилась сожительница Виктора, она сообщила полиции, что мужчина часто приводил домой пожилых людей. По ее словам, дома он помыл ребенка, обернул в полотенце и дал булочку, а одежду положил в стиральную машину. В этот момент появились сотрудники полиции и родители мальчика.

На теле ребенка не нашли следов насилия. В отношении Виктора было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК («Похищение человека»). Как пишет телеканал «360», мужчину отправят на принудительное лечение. Мать мальчика могут привлечь по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В июне в Сочи мужчина попытался похитить двухлетнего ребенка, чтобы показать детям полный опасности мир. Он попытался украсть мальчика на детской площадке, положил его в коробку и побежал, но через несколько метров споткнулся и упал. В итоге он оставил ребенка и сбежал. На него составили административный протокол.