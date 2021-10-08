Начались задержания подозреваемых в смертельном отравлении россиян алкоголем

В Оренбургской области следователи установили и задержали троих подозреваемых по уголовным делам о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции. Также к преступлению причастны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, которые торговали суррогатом.

Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Возбуждено пять уголовных дел по статьям 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), 171.1 УК РФ («Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции») 171.3 УК РФ («Незаконный оборот этилового спирта»), которые объединены в одно производство.

Правоохранители нашли в Орске склад с суррогатом, оттуда изъято 1279 бутылок по 0,5 литра без маркировки. На производственной линии найдено еще три тысячи пустых пластиковых бутылок и оборудование.

По данным СКР, от отравления суррогатом погибли 11 человек: четыре жителя Ясненского городского округа в возрасте от 39 до 70 лет и семь жителей Домбаровского района от 36 до 72 лет.

