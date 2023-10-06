Четверо бутлегеров получили сроки за массовое отравление россиян алкоголем

Суд дал 35 лет колонии суммарно 4 бутлегерам, виновным в отравлении 56 человек

Суд в Оренбургской области отправил в колонию четверых бутлегеров, виновных в отравлении суррогатным алкоголем 56 жителей региона, на 35,5 года суммарно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Фигуранты признаны виновными в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Приговором суда братьям Пунхану и Садигу Алиевым было назначено лишение свободы сроком на 9 лет, Роялу Гулиеву — на 9,5 года, Азамату Юсупову — на 8 лет.

По данным следствия, в конце сентября 2021 года Гулиев приобрел 2500 литров метилового спирта и передал его братьям Алиевым. Те, в свою очередь, смешали спирт с водой, разлили жидкость в тару и продали ее потребителям с помощью оптовых продавцов Юсупова и Ширвана Бабазаде.

В результате этого 56 человек отравились суррогатным алкоголем, 36 из которых не выжили.