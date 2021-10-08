Задержаны новые фигуранты уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем

Число задержанных за массовое отравление россиян алкоголем в Оренбуржье возросло до шести

В Оренбургской области задержаны три новых фигуранта уголовных дел о смертельном отравлении россиян алкоголем. Об этом в пятницу, 8 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Радик Галимов.

По данным следствия, задержана 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Никаких маркировок или акцизных марок на изъятом товаре не было. Также задержаны два родственника основного подозреваемого в городе Орск.

Всего в различных районах области найдено 1279 бутылок, содержимое которых привело к массовым отравлениям. СКР возбудил шесть уголовных дел по статьям 238 («Производство и сбыт товаров не отвечающим безопасности, повлекшем смерть более двух лиц») УК РФ, 171 («Хранение и перевозка немаркированной алкогольной продукции») УК РФ и 171.1 («Незаконное производство и оборот этилового спирта») УК РФ.

Ранее был задержан основной фигурант — 29-летний житель Орска, которого следствие подозревает в организации нелегального производства и сбыта суррогатного алкоголя. Вместе с ним были задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области.

Число погибших продолжает расти. По последним данным СКР, установлено 37 отравившихся суррогатной продукцией, 18 человек погибли. Выжившим оказывается медицинская помощь. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.