Россиянам назвали способ выжить после отравления суррогатным алкоголем

Нарколог Гончаров: выжить после отравления суррогатным алкоголем можно при трех условиях

Старший научный сотрудник российского медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров объяснил, может ли человек выжить после отравления суррогатным алкоголем. Об этом в пятницу, 8 октября, пишет News.ru.

По словам врача, зачастую в основе поддельной алкогольной продукции лежит метиловый спирт, который для человека является смертельно опасным почти в любом количестве. Тем не менее, способ выжить только один: как можно скорее попасть в больницу.

Кроме того, очень важно, чтобы доза попавшего суррогатного алкоголя в организм была небольшой, и отравившийся не страдает никакими хроническими заболеваниями. Таким образом, при соблюдении этих трех условий у «пострадавшего будет минимальный шанс на спасение», сказал Гончаров.

Ранее стало известно, что в трех районах Оренбургской области несколько десятков человек отравились контрафактным алкоголем. Число погибших, по данным на 8 октября, выросло до 18. Минимум 33 — пострадали.