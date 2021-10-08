Число погибших из-за отравления поддельным алкоголем снова увеличилось

Число погибших из-за отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области выросло до 18

Число погибших в результате отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 18. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Известно о 36 пострадавших. 15 человек госпитализированы в стационары, двое из них находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Также сообщается, что с пациентами работают лучшие специалисты региона.

После гибели родителей из-за отравления суррогатным алкоголем в селе Акжарское сиротами оказались пятеро детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что выделит средства на погребение всех погибших.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.