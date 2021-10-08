Трех отравившихся алкоголем россиян подключили к ИВЛ

После массового отравления суррогатным метанолом в больницах Оренбургской области находятся 13 человек. Глава Минздрава региона Татьяна Савинова рассказала, что трое из них в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Ее комментарий приводится в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбуржья.

Суррогатом отравились жители четырех населенных пунктов Оренбургской области, их распределили по трем больницам. В отношении самых тяжелых отравившихся медики дают «крайне пессимистичный» прогноз, пояснила министр.

«Еще четыре человека в тяжелом состоянии в реанимации, шесть в состоянии средней тяжести», — отметила Савинова. По ее словам, один из отравившихся пациентов сбежал из больницы Орска после получения необходимой терапии.