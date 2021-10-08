Изъятие алкоголя после смертельного отравления в Оренбуржье попало на видео

СКР показал изъятие суррогата по делу о массовом отравлении людей в Оренбургской области

Следователи изъяли большую партию суррогатного алкоголя после массового отравления людей в Оренбургской области, приведшего к смерти 17 человек. Следственные действия попали на видео, запись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видны ящики с бутылками, производственная линия по розливу опасной спиртосодержащей продукции, пустая тара. Также показаны двое из троих фигурантов дела об отравлении людей.

Ранее 8 октября СКР сообщил о задержании подозреваемых. 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство и сбыт суррогата, также им торговали 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Возбуждено пять уголовных дел по статьям 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), 171.1 УК РФ («Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции») 171.3 УК РФ («Незаконный оборот этилового спирта»), которые объединены в одно производство.

Правоохранители нашли в Орске склад с суррогатом, оттуда изъято 1279 пол-литровых бутылок без маркировки. На производственной линии найдено еще 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование.