В Оренбуржье арестовали двоих фигурантов дела о смертельном отравлении алкоголем

Суд избрал меру пресечения еще трем обвиняемым по делу о смертельном отравлении алкоголем

В Оренбургской области суд отправил в СИЗО двоих обвиняемых по делу о смертельном отравлении россиян алкоголем. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает «Интерфакс».

В Орске один из фигурантов дела арестован до 9 декабря, а другой — до 10 декабря.

Также Адамовский районный суд суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря женщине, которая продавала поддельную продукцию из дома.

Ранее сообщалось, что общее число причастных к преступлению лиц увеличилось до 15 человек. Восемь из них уже были заключены под стражу.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Всего пострадали 67 человек, 34 из которых погибли. После этого в СКР возбудили 14 уголовных дел.