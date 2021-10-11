После смертельного отравления алкоголем в Оренбуржье завели новые уголовные дела

СК: число фигурантов дела об отравлении алкоголем под Оренбургом увеличилось до 15

В Оренбургской области следователи завели еще восемь уголовных дел после смертельного отравления россиян алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Установлена причастность к преступлению новых лиц, общее число фигурантов увеличилось до 15 человек. Восемь из них уже заключены под стражу.

В доме одного из организаторов нелегального бизнеса оперативники нашли свыше 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что всего после отравления СКР возбудил 14 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что спирт, из-за которого отравились 67 человек в Оренбургской области, использовался для производства средства против коррозии. Подозреваемые приобрели его для производства суррогатного алкоголя в одной из компаний Уфы, которая занимается реализацией технических жидкостей.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стало известно 7 октября. Всего пострадали 67 человек, 34 из которых погибли.