Назван способ отличить этанол от метанола

Метанол идентичен этанолу не только по вкусу и запаху, но еще и по типу опьянения, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал единственный способ проверить, опасен ли напиток, — поджечь его. Этанол будет гореть синим пламенем, а метанол — зеленым.

В результате массового отравления суррогатным метанолом в Оренбургской области, о котором стало известно 7 октября, пострадали 36 человек, 15 человек госпитализированы в стационары, двое из них находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. По последним данным, количество погибших увеличилось до 18. Суррогатом отравились жители четырех населенных пунктов российского региона. В отношении самых тяжелых отравившихся медики дают «крайне пессимистичный» прогноз, пояснила глава Минздрава области Татьяна Савинова.

Неотличимый яд

Вся проблема метанола, по словам Шапкина, в том, что он идентичен этанолу полностью: отличить его по цвету, вкусу, запаху, даже по характеру опьянения нельзя. Первые симптомы притом могут появляться только спустя шесть часов после отравления, в течение которых люди, как правило, продолжают употреблять яд.

«И от этого отравления не застрахован никто, — подчеркивает эксперт. — Метанол производят в объемах, намного больших, чем этанол. Более того, к 2030 году его производство планируют нарастить в пять-шесть раз. Единственный способ отличить яд — поджечь его. Этиловый спирт будет гореть голубым огоньком, а метанол — зеленым. И, к сожалению, алкоголь действительно нужно постоянно проверять: и в кафе, и в гостях. На рынке очень много подделок, любая бутылка из-под дорогого алкоголя подбирается на свалке и заполняется непонятным содержимым».

Единственным способом остановить череду смертей от отравления этим ядом Шапкин считает денатурацию метанола. Он предлагает добавлять туда специальное вещество, которое делает жидкость очень горькой на вкус, неподходящей для употребления.

«Мы направляли такой законопроект в августе, но, к сожалению, пришли очень неприятные ответы из Минпромторга, где говорилось, что у них все и так хорошо, все соответствует стандартам. И это такой абсурд. Ведь решение найдено давно, его используют во всем мире, никому и в голову не приходит его оспаривать. Видимо, нужно, чтоб погибло еще человек 200. Я считаю, что этот вопрос необходимо решать безотлагательно», — заключил эксперт.