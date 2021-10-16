В Екатеринбурге число погибших от отравления метанолом увеличилось

СК Свердловской области: от употребления спирта с метанолом погибли 18 человек

В Екатеринбурге число погибших от отравления спиртом с содержанием метанола увеличилось с 16 до 18 человек. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) Свердловской области, передает РИА Новости.

По информации ведомства, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что в связи со смертью людей на рынках Екатеринбурга будут проведены проверки.

В Главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Свердловской области сообщили, что уже задержаны двое. Уточняются личности подозреваемых — это 54-летний продавец Надир Мамедов и его подельник 42-летний Армен Авитесян. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 16 человек погибли после того, как употребили спирт с содержанием метанола. По словам координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева, суррогатный алкоголь разливали на екатеринбургском Ботаническом рынке.