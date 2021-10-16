В Екатеринбурге после отравления жителей задержали продавцов паленого алкоголя

Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в Екатеринбурге

Двоих мужчин задержали по факту массового смертельного отравления жителей Екатеринбурга метанолом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняются личности подозреваемых — это 54-летний продавец Надир Мамедов и его подельник 42-летний Армен Авитесян. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 16 человек погибли после того, как употребили спир с содержанием метанола. По словам координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева, суррогатный алкоголь разливали на екатеринбургском Ботаническом рынке.

В начале октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как выяснилось, спирт, ставший причиной отравления, использовался для производства средства против коррозии. Всего пострадали 67 человек, 35 из которых погибли. Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по факту произошедшего.