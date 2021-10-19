Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в российском регионе

ТАСС: шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, трое умерли

В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем. Трое из них в результате умерли. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в конце сентября. Все отравившиеся вместе пили поддельный коньяк. Местные власти уточнили, что в российском регионе действительно имелись случаи отравления суррогатным алкоголем.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли в Екатеринбурге, отравившись метанолом. Спирт погибшие приобрели на одном из городских рынков. 18 октября также стало известно, что в Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила отравление суррогатным алкоголем. Она употребляла спиртное в компании сверстников.