Семилетняя россиянка отравилась суррогатным алкоголем

В Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила отравление суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По данным ведомства, пострадавшая употребляла спиртное в компании сверстников. 17 октября в 08:00 ее госпитализировали в детскую городскую больницу Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».

Проверка показала, что вечером девочка гуляла со сверстниками и пила спиртосодержащую жидкость. Вернувшись домой, она пожаловалась на плохое самочувствие, затем юную россиянку госпитализировали. После оказания необходимой помощи медики отпустили ее домой.

СК продолжает проверку. Состояние детей, с которыми гуляла девочка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 18 жителей Свердловской области умерли от отравления суррогатным алкоголем. 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. После случившегося задержали двоих мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельного спиртного. В отношении них завели уголовные дела по части 3 статьи 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).