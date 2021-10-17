Юрист предрек судьбу продавца суррогатного алкоголя в Екатеринбурге

Продавцу суррогатного алкоголя на Урале, где 18 человек умерли после отравления спиртом с метанолом, Армену Аветисяну грозит до десяти лет тюрьмы. Его могут осудить по статье 238 части третьей УК РФ. Такую судьбу для предпринимателя предрек юрист Василий Воробьев в беседе с РЕН ТВ.

Он напомнил, что Аветисян неоднократно попадался на торговле нелегальным товаром. Это станет отягчающим обстоятельством в суде, считает эксперт. По его мнению, предпринимателю может грозить максимальное наказание из-за тяжести последствий его действий.

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«Учитывая, что неоднократно [нарушает закон], и был зафиксирован факт от проданного суррогатного алкоголя, наказание по статье 238 части третьей, то есть производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — здесь лишение свободы до десяти лет», — рассказал Воробьев.

Специалист добавил, что, судя по неоднократным нарушениям закона, Аветисян не боялся наказания. При этом ответственность могут понести и сотрудники контролирующих органов. По словам юриста, им грозит обвинение по статье «Халатность». Однако вменить им статью можно будет только в случае, если от граждан поступали сообщения о продаже суррогата, уточнил Воробьев.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых раскрыл в беседе с «Лентой.ру» подробности отравления 18 уральцев суррогатом. 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. Были задержаны два предпринимателя 1987 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из садовых товариществ Верх-Исетского района областного центра. Они были доставлены для официального допроса в региональный Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).