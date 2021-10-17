Следователи возбудили уголовное дело после отравления 18 уральцев спиртом

Изъятые канистры со спиртосодержащей продукцией (будут отправлены на экспертизу)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 18 уральцев от отравления суррогатным спиртом с содержанием метанола. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). В качестве наказания за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

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«По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», — отметил Шульга.

По поручению главы Следственного управления СК РФ по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, произвели обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Шульга также подтвердил задержание двоих подозреваемых, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых раскрыл в беседе с «Лентой.ру» подробности отравления 18 уральцев суррогатом. 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. Были задержаны два предпринимателя 1987 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из садовых товариществ Верх-Исетского района областного центра. Они были доставлены для официального допроса в региональный Следственный комитет.