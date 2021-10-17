В МВД раскрыли подробности отравления 18 уральцев суррогатом

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови 18 уральцев, отравившихся суррогатом, было обнаружено опасное вещество метанол. Об этом «Ленте.ру» сообщил полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По его словам, первое сообщение о происшествии поступило в органы внутренних дел 15 октября в 21:05 по местному времени (19:05 по московскому). 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу оперативно установили подозреваемых в незаконном бизнесе, продавших некачественный алкоголь погибшим.

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Задержанными оказались два предпринимателя 1987 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из садовых товариществ Верх-Исетского района областного центра. Они были доставлены для официального допроса в региональный Следственный комитет, где будет установлена их роль в отравлении уральцев суррогатом. Также оперуполномоченные проверяют места, где мог производиться и сбываться поддельный алкоголь.

«Этот трагический случай в очередной раз продемонстрировал очевидную смертельную опасность приобретения алкоголя в сомнительных точках и у сомнительных личностей. Относительная дешевизна такой продукции, как видим слишком дорого обходится. Получается, что спирт в обмен на жизнь», — подчеркнул Горелых.

Он заключил, что работу полицейских по установлению точных и подробных обстоятельств гибели 18-ти уральцев взял на личные контроль начальник ГУ МВД России по Свердловской области — генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Ранее, 16 октября, стало известно, что в Екатеринбурге число погибших от отравления спиртом с содержанием метанола увеличилось с 16 до 18 человек. Telegram-канал SHOT уточнил личности подозреваемых, это 54-летний продавец Надир Мамедов и его подельник 42-летний Армен Авитесян. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

